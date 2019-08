«خارجية المؤقتة» تطالب السفارات والقنصليات الليبية بعدم التعامل مع الوفاق

المتوسط:

خاطب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، جميع السفارات والقنصليات الليبية بالخارج، بعدم التعامل مع حكومة الوفاق، والتعامل مع حكومته.

وأضاف الحويج، في تعميمه : “وقوفكم مع حكومة الوفاق هو وقوف مع جسم ينتهك سيادة الوطن يوما بعد يوم، يقف مع مليشيات وجماعات متطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم الذي يستحق منكم الوقوف معه، فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان”.

