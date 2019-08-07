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«السراج» يبحث مع آمراء المناطق العسكرية إجراءات تأمين المنشآت الخاصة والعامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأربعاء مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

واطلع السراج، على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور القتال وعمليات التنسيق بينها، كما تم بحث احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية “بركان الغضب “، إضافة للاطمئنان على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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