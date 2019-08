المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأربعاء مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

واطلع السراج، على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور القتال وعمليات التنسيق بينها، كما تم بحث احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية “بركان الغضب “، إضافة للاطمئنان على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

The post «السراج» يبحث مع آمراء المناطق العسكرية إجراءات تأمين المنشآت الخاصة والعامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية