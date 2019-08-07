“الجيروزليم بوست”: الوفاق تلقّت طائرات إسرائيلية من تركيا

تقرير 218

كشفت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية في تقرير نشرته اليوم، عن إسقاط الجيش الوطني لطائرتين إسرائيليتين من طراز Orbiter-3 في يوليو الماضي.

وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول الطائرات التكتيكية إلى ليبيا، كما أوضحت أن الأولى عُثر عليها في العزيزية جنوب طرابلس، فيما وُجدت الأخرى في منطقة السدرة.

ويُشير التقرير إلى أن الطائرتين الإسرائيليتين كانتا جزءًا من 3 طائرات قدمتها تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني.

وذكرت The Jerusalem Post بعضاً من صفات الطائرتين المُصنعتين من قبل شركة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، حيث تمتاز الأولى وهي من نوع Orbiter 3 ، باحتوائها على نظام مدمج وخفيف الوزن للاستخدام العسكري ونطاق تشغيل يصل إلى 150 كم.

كما تمتلك الطائرة الإسرائيلية قنوات رؤية ليلية ونهارية إضافة إلى كاميرا كهربائية ضوئية مُدعّمة بثلاثة أجهزة استشعار مع قدرات تكتيكية كبيرة، ويمكن أن تحمل وزناً يصل إلى 5 كيلوغرامات.

أما الطائرة الأخرى وهي من نوع Orbiter 1K ، فقد بيّن تقرير الصحيفة أنها تُعتبر طائرة استطلاع بدون طيار قادرة على الطيران لمدة تتفاوت ما بين ساعتين إلى 3 ساعات، ومُزودة بكاميرا متعددة الاستشعار.

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