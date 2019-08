«عدل الوفاق»: فريق رصد انتهاكات حقوق الإنسان يقوم بزيارة مستشفى الرازي

المتوسط:

أجرى فريق رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، زيارة عمل إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بطرابلس وذلك للاطلاع على أحوال وأوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالمستشفى .

واستقبل مدير عام المستشفى ومدراء الإدارات رئيس وأعضاء الفريق، حيث رافقوهم في جولتهم داخل أقسام المستشفى المختلفة استمعوا خلالها الى شروح وافية من المسؤولين حول آلية العمل والصعاب التي تواجههم .

واستهدفت الزيارة قسم ابن سينا الذي يأوي النزلاء المحالين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل للوقوف على ما يعانيه القسم والنزلاء عن كثب من مشاكل ونقص في الاحتياجات اللازمة والتي تتلائم مع احتياجاتهم الضرورية، كما اطلع على أعمال الصيانة والتطوير الجارية بالمستشفى والتي من شأنها توفير الإقامة اللائقة للنزلاء وفق المعايير المعمول بها محليا ودوليا .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الإيوائية لرصد وتوثيق الانتهاكات إن وجدت التي تعتبر من مهامه المكلف بها منذ تشكيله.

