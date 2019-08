المتوسط:

اجتمع مدير أمن اجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي مع مدير أمن رأس لانوف العميد عبدالسلام عبدالحفيظ الحسوني، حيث تم وضع خُطة لتأمين داخل نطاق اختصاص مديرية راس لانوف.

والجدير بالذكر بأنه قد صدر قرار من وزير الداخلية رقم 497 لسنة 2019 بشأن تكليف العميد عبدالسلام عبدالحفيظ الحسوني بمهام رئيس الغرفة الأمنية المشكلة بقرار رقم 460 لسنة 2019 م، حيث تم البدء فى تنفيذ هذا القرار الذي يمتد اختصاصه من مدينة البريقه شرقا إلى منطقة سلطان شرق مدينة سرت؛ وذلك بإنشاء بوابة بمنطقة سلطان وتم وضع فيها كل منتسبي وزارة الداخليه العاملين داخل نطاق اختصاص الغرفه الأمنية باستثناء مديرية أمن الهلال النفطي حيث سجل غيابها عن الغرفة.

وفي الختام أثنى مدير أمن راس لانوف على كل الدعم الذي تقدمه لهم القوات المسلحة العربية الليبية وعلى تصديها للإرهاب والميليشيات الخارجة عن القانون.

وطمأن العميد عبدالسلام كل المواطنين القاطنيين داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن راس لانوف بأن الأوضاع الأمنية ممتازه وكل شي تحت السيطرة وبتظافر كل الجهود من منتسبي وزارة الداخليه والقوات المسلحة العربية الليبية.

The post تفاصيل اجتماع مدير أمن أجدابيا مع مدير أمن رأس لانوف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية