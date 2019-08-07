صور ..مقتل مواطن وزوجته على يد العصابات التشادية في مرزق

العنوان_مرزق

لقي مواطن وزوجته من سكان مرزق ينحدران من قبائل عربية أو مايعرف بقبائل الأهالي مصرعهما على يد مسلحين ( ليبيين + تشاديين ) من قبائل التبو في إطار التصعيد المستمر منذ أكثر من 48 ساعة على يد هؤلاء المسلحين الذين إستغلوا بيانات أممية ودولية صادرة حول مرزق وإعتبروها ضوءً أخضراً لهم لشن المزيد من الهجمات .

ووقعت هذه الجريمة التي طالت عائلة ( محمد مختار علوة ) صباح اليوم الأربعاء أثناء محاولة خروجهم من حي ( المقريف ) في مدينة مرزق لمغادرة المدينة نحو مكان أكثر أمناً وتعود أصول هذه الأسرة لقبائل الأواجلة نسبة لانحدارهم من منطقة أوجلة في الجنوب الشرقي .

ووفقاً لسكان من المدينة فقد قُتل في الحادث كل من رب الأسرة ويدعى محمد مختار علوة رفقة زوجته فيما نجا طفلهما البالغ من العمر قرابة 7 سنوات بأعجوبة .

وإعترض مسلحون السيارة وأمطروها بوابل من الرصاص من الأمام مما أصاب الضحايا مباشرة بالرصاص وأدى لمقتل الزوج وزوجته فيما عُثر على الطفل لاحقاً بعد فراره من السيارة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية