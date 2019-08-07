السراج يبحث مع أمراء مناطقه العسكرية سبل توفير إحتياجاتهم لمواجهة القوات المسلحة

ليبيا – اجتمع رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بصفته “القائد الاعلى للجيش” اليوم الأربعاء مع كل من امراء المناطق العسكرية التابعة له اسامة الجويلي، وعبد الباسط مروان، ومحمد الحداد.

السراج اطلع بحسب مكتبه الإعلامي على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور قتال مسلحيه ضد القوات المسلحة وعمليات التنسيق بينها.

كما بحث احتياجات المناطق العسكرية التابعة له لتنفيذ المرحلة التالية من عملية “بركان الغضب “، واطمئن رئيس الرئاسي على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

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