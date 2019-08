المتوسط:

قام عدد من أهالي مدينة غات بوقفة احتجاجية ،الأربعاء ، أمام مبنى شركة المياه تنديدا بتردي الأوضاع في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات توضح حجم المعاناة التي يعيشونها جراء انقطاع مياه الشرب المستمر

وطالب الأهالي المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم أمام المواطنين والعمل على توصيل الخدمات للأهالي

