معيتيق يبحث مع وليامز تطورات الأوضاع في ليبيا

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز التقت اليوم بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأضافت البعثة أن الطرفين أعربا عن قلقهما بشأن استمرار الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختطافها.

كما قالت البعثة إن وليامز أطلعت نائب رئيس المجلس الرئاسي عن “مستجدات عملية إعادة فتح باب تقديم العطاءات الخاصة بعملية مراجعة الحسابات المالية للمصرف المركزي في ليبيا، بما في ذلك فرعه في البيضاء – وأشارت إلى أن البعثة مستمرة بإستقبال العطاءت حتى 15 أغسطس”.

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