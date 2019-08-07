معيتيق يؤكد لويليامز دعم حكومة الوفاق عملية مراجعة حسابات المصرف المركزي

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، خلال لقائه اليوم الأربعاء، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، دعم حكومة الوفاق عملية مراجعة الحسابات المالية لمصرف ليبيا المركزي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ويليامز أطلعت معيتيق خلال اللقاء على آخر «مستجدات عملية إعادة فتح باب تقديم العطاءات الخاصة بعملية مراجعة الحسابات المالية للمصرف المركزي في ليبيا، بما في ذلك فرعه في البيضاء».

وأضافت أن ويليامز نوهت إلى أن البعثة مستمرة في استقبال العطاءات الخاصة بعملية مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي حتى يوم 15 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن معيتيق بدوره «جدد دعم الحكومة الكامل لهذه العملية»، معتبرًا أن «التدقيق سوف يعزز الشفافية والمساءلة، ويساهم في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية».

وأشارت البعثة إلى أن لقاء معيتيق وويليامز تطرق «لمناقشة التطورات الأخيرة»، حيث «أعرب الطرفان عن قلقهما بشأن استمرار الاختفاء القسري لعضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن خطفها».

من جهتها، ذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء معيتيق ووليامز تطرق إلى مناقشة «مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف العدوان واستئناف العملية السياسية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن وليامز «أكدت أن المجتمع الدولي يدرك الموقف الثابت لحكومة الوفاق الوطني في الدفاع عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة، وكذلك أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية».

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