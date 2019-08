برلمانية تنتقد إهمال المؤقتة لدرنة

المتوسط:

أكدت عضو مجلس النواب عن درنة، انتصار شنيب، أن مدينة درنة عانت طوال السنوات الماضية من وجودها خارج الدولة وعند تحريرها تأمل أهالي المدينة بعودة الحياة المدنية ولكن ظل الإهمال لها.

وبينت شنيب، في تصريح مرئي أن نواب وأهالي درنة استغربوا من إهمال الحكومة المؤقتة في حلحلة مشاكل المدينة بعد خروج التنظيمات الإرهابية منها خاصة أنها أثرت بشكل كبير على الأوضاع النفسية والاجتماعية داخلها.

ورأت شنيب، أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة إلى المدينة بعد مرور عدة أشهر على تحريرها جاءت متأخرة فكان على الحكومة الوقوف على احتياجاتها وأهلها وحلحلة الكثير من المشاكل التي لا زالت تعاني منها المدينة.

