قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة، بترحيل عشرين مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات سودانية وتشادية.

وأوضح مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن هؤلاء المهاجرين تمت إحالتهم من فرع الجهاز بمدينة بنغازي إلى مركز إيواء المهاجرين بالكفرة حيث يجري ترحيلهم إلى بلادهم، مؤكدا أن خطوات الترحيل تجري بإشراف رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العميد إدريس الكاتب

