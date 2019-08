المتوسط:

أدانت السفارة الفرنسية في ليبيا، استهداف مدينة مرزق، بسلسلة من الغارات الجوية، أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص بمن فيهم المدنيين، مطالبة بضرورة الإيقاف الفوري للتصعيد ووقف القتال في ليبيا.

وذكّرت السفارة، في بيان لها، جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بأنها ملزمة بحماية السكان المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أعربت عن تضامنها مع أسر الضحايا والجرحى.

