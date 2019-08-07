رومانيا تتجاهل تحذيرات بروكسل وتصدر آلاف المواشي إلى دول الخليج وليبيا بمناسبة عيد الأضحى

رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي، تواصل رومانيا تصدير المواشي إلى دول الخليج وليبيا والأردن، مع اقتراب عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون عبر العالم الأحد القادم. وتواجه عملية نقل المواشي في ظل حر الصيف الشديد انتقادات من قبل جمعيات حقوقية، في حين تؤكد بوخارست التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن رعاية الحيوانات.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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