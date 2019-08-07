السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين

دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، «جميع الأطراف في ليبيا إلى مضاعفة جهودها لحماية المدنيين ومنع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية. على وجه الخصوص».

وحثت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «على وقف التصعيد الفوري ووقف الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس، والتي عرّضت سلامة المدنيين الليبيين الذين يسعون لأداء فريضة الحج في 3 أغسطس، وأمن الحركة الجوية المدنية والبنية التحتية للخطر».

وشدد السفارة على أن سلامة الحركة الجوية «أمر حيوي لتيسير التجارة وإيصال الإمدادات الإنسانية لصالح جميع الليبيين وينبغي احترامها من جانب جميع أطراف النزاع الحالي».

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