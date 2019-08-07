عقيلة يلتقي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون أن عمليات الجيش الوطني في طرابلس هدفها محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة.

وبين عقيلة خلال لقائه مع بارون على هامش أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بجوهانسبرغ، أن الجيش عازم على تحرير كافة المدن الليبية من التطرف والمليشيات المسلحة، لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للإعلان الدستوري عقب تحرير العاصمة.

من جهتها قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إنها تتابع المشهد الليبي لفهمه بصورة صحيحة، مشيرة إلى أن مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي القادم والمزمع إقامته بصربيا، سيناقش الوضع في البلاد للمساهمة في النهوض بها واسترجاع الأمن والأمان.

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