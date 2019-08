“ويليامز” تراجع الحسابات المالية للمصرف المركزي مع ” معيتيق”

المتوسط:

التقت اليوم نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لمناقشة التطورات الأخيرة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما بشأن استمرار الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة ، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسئولين عن اختطافها.

وأطلعت وليامز نائب رئيس المجلس الرئاسي معيتيق حول مستجدات عملية إعادة فتح باب تقديم العطاءات الخاصة بعملية مراجعة الحسابات المالية للمصرف المركزي في ليبيا، بما في ذلك فرعه في البيضاء – وأشارت إلى أن البعثة مستمرة باستقبال العطاءات حتى 15 أغسطس.

وبدوره جدد معيتق دعم الحكومة الكامل لهذه العملية. وسوف يعزز التدقيق الشفافية والمساءلة ويساهم في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

