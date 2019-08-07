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الحويج يطالب كافة السفارات بإيقاف التعامل مع حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق، والتواصل مع وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، معتبرا أن ما تمر به اليوم هو ساعة حقيقة لم يعد فيها للحياد مكان في سبيل تحقيق مطالب الليبيين.

الحويج دعا في تعميم صادر عنه كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات الليبية بالخارج إلى دعم خيارات الشعب الليبي، وإيصال الحقيقة بأن ما يقوم به الجيش الليبي هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد ومحاربة المليشيات.

وأضاف الحويج أن الوقوف مع حكومة الوفاق غير الدستورية هو وقوف مع جسم ينتهك سيادة الوطن يوما بعد يوم، ويقف مع مليشيات وجماعات متطرفة ضد إرادة الشعب الليبي بحسب التعميم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • هذا اقتراح مرفوض – ليس لأجل ادارة حكومة الوفاق – انما لمواصلة العلاقات الدوبلوماسية بين الدول والمبنية على الاحترام وتبادل المنفعة بما يخص المهاجرين والطلبة والمرضى غيرهم من كلتا الدولتين – لكن الشيء الضروري الي لازم تركز عليه الدولة الليبية هو منع توظيف الغير ليبيين الأصل في السفارات والأماكن الحساسة للدولة سواء موظفين او ادارة او ساءقين او السفير بشخصه –
    فمن أولويات القانون الدوبلوماسي هي ان يكون الموفد للعمل الاداري في المكاتب الشعبية والسفارات والقنصليات ان يكون متعلم ويتكلم اكثر من لغة وليبي الأصل والجنسية وغير متزوج من امرأة غير ليبية ولا يرتبط بقبلية او احزاب سياسية وان لا يستخدم مركزه الاداري في اعمال شخصية . وهذا قانون تابث في الدولة الليبية من ايام الحكم السنوسي الباءد وكذللك استمر حتى عقود الجماهيرية العظمى لأسباب أمنية واخلاقية متعلقة بالدولة ولكن بعد هذه الثورة الغير واضحة الملامح أصبحت الخدمات متدنية للمواطن الليبي بسبب تعدد الجنسيات التي تعمل داخل السفارات الليبية وربما تعمل كجواسيس على الدولة الليبية وتحاول عرقلة الخدمات للمواطن الليبي سواء ان كان طالب او مهاجر او مريض او غيره من الإجراءات الطارىءة التي تمر على اي ليبي مغترب عن بلاده . وشكرا

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  • جايكم الفرج قريب …أنشاء الله ………..فزاعيين على مبدانا …

    .youtube.com/watch?v=JFmGtdc2tu0

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