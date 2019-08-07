الحويج يطالب كافة السفارات بإيقاف التعامل مع حكومة الوفاق

طالب وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق، والتواصل مع وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، معتبرا أن ما تمر به اليوم هو ساعة حقيقة لم يعد فيها للحياد مكان في سبيل تحقيق مطالب الليبيين.

الحويج دعا في تعميم صادر عنه كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات الليبية بالخارج إلى دعم خيارات الشعب الليبي، وإيصال الحقيقة بأن ما يقوم به الجيش الليبي هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد ومحاربة المليشيات.

وأضاف الحويج أن الوقوف مع حكومة الوفاق غير الدستورية هو وقوف مع جسم ينتهك سيادة الوطن يوما بعد يوم، ويقف مع مليشيات وجماعات متطرفة ضد إرادة الشعب الليبي بحسب التعميم.

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