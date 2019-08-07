تسييري طبرق يسحب ثمان مشاريع بسبب عدم التزام المقاولين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية سحب عدد ثمان مشاريع خاصة بالطرق والمياه من الشركات التي رست عليها، لعدم التزام الشركات المنفذة بالعقود، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها لشركات أخرى .

بوالخطابية كشف – خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر بلدية طبرق – فشل بعض محطات تحلية المياه نوع “RO ” التي تم تركيبها مؤخرًا بعدد من الفروع التابعة لبلدية طبرق، مشيرًا إلى أن بعضها عاطل عن العمل في الوقت الحالي .

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية استمرارحملات الإزالة للأكشاك والمباني العشوائية، موضحًا أن المرحلة الثانية من الإزالة ستستهدف المحلات العشوائية التي بنيت بالمخالفة .

وأضاف أن لدي البلدية عدد من المشاريع الهامة الخاصة بالمياه والطرق والكهرباء في عدد من الأحياء سيعاد فيها النظر، وستخرج إلى النور قبل نهاية العام الجاري .

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع أحد الشركات السويدية المتخصصة في تدوير القمامة، ولن نسمح بأي محاولة لإفشال هذا المشروع الحيوي .

وأعلن بوالخطابية وصول 250 ألف دينار لحساب بلدية طبرق، من الحكومة المؤقتة، وهي القيمة الأولى التي وصلت منذ بدء المجلس العمل في يناير 2019، ليتم تنظيم العمل الإداري بديوان البلدية ومتابعة كافة القطاعات لتكون تحت مظلة المجلس التسييري.

وعلى المستوى التعليمي، أكد البيان أن جامعة طبرق سوف تستأنف العمل قريبا جدًا، لافتا إلى أن تفاصيل بدء العمل ستكون نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى إعادة ترتيب وهيكلة شركة المياه والصرف الصحي وتكليف مدير لها وتكليف أحد أعضاء المجلس بمتابعتها أول بأول، فضلا عن إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بمحطتي طبرق الغازية لتوليد الكهرباء ومحطة المرصص البخارية.

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