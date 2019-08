المتحدث باسم مفوضية اللاجئين: ليبيا ليس ملاذاً آمنا للمهاجرين

المتوسط:

عبر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي، عن قلقه إزاء قرار البرلمان الإيطالي اليوم بتحويل مرسوم أمني إلى قرار يفرض عقوبات أشد على القوارب والأشخاص الذين يقومون بعمليات البحث في البحر المتوسط.

وأكمل ياكسلي ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه “بموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، ارتفعت غرامات السفن الخاصة التي تقوم بعمليات إنقاذ للأشخاص ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية إلى مليون يورو كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم من الآن فصاعداً احتجاز السفن على نحو تلقائي”.

وأضاف، أن “المفوضية تكرر قلقها من أن فرض عقوبات مالية أو عقوبات أخرى على ربابنة السفن قد يردع أو يعوق أنشطة الإنقاذ البحري التي تقوم بها السفن الخاصة في وقت انسحبت فيه الدول الأوروبية إلى حد كبير من جهود الإنقاذ في منطقة وسط البحر المتوسط. تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً بالغ الأهمية في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا ولا ينبغي تجريم أو وصم الالتزام والإنسانية التي تحفز أنشطتها”.

وأوضح ، أنه “على نحو مماثل، يجب عدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا. إن الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا تؤكد على حقيقة أنها ليس ملاذاً آمنا”ً.

وأكمل ، أن “المفوضية تدعو الدول إلى الارتكاز على المناقشات الأخيرة في باريس لوضع ترتيبات مؤقتة يمكن التنبؤ بها لنزول الأشخاص بعد أن يتم إنقاذهم في البحر، تتسم بالمسؤولية المشتركة بين الدول لاستضافتهم وتلبية الاحتياجات المحددة لهم. لقد كانت هذه المحادثات مشجعة وينبغي أن تتقدم أكثر من ذلك لصالح الجميع”.

