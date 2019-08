السفارة الأمريكية تدعو إلى عقد هدنة لوقف القتال في عيد الأضحى

المتوسط:

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف في ليبيا إلى مضاعفة جهودها لحماية المدنيين ومنع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية.

وطالبت السفارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بوقف التصعيد الفوري ووقف الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس ، والتي عرّضت المدنيين الليبيين الذين يسعون لأداء فريضة الحج في 3 أغسطس / آب. سلامة وأمن الحركة الجوية المدنية والبنية التحتية – وهو أمر حيوي للتيسير ينبغي احترام التجارة وإيصال الإمدادات الإنسانية لصالح جميع الليبيين – من جانب جميع أطراف النزاع الحالي.

كما أعربت السفارة عن قلقها إزاء العنف المستمر الذي يصيب المدنيين في مرزوق ، بما في ذلك الغارات الجوية التي وقعت في 5 أغسطس والتي قُتل وأدت إلى إصابة أعداد كبيرة من المدنيين.

وأكدت السفارة دعمها لنداء الأمم المتحدة بهدنة تبدأ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت السفارة أنها تدعم تكريم حق جميع الليبيين في التعبير عن إيمانهم بالسلام والاستقرار والكرامة.

وكررت السفارة أيضًا قلقها العميق إزاء عدم الاستقرار المستمر قرب طرابلس ، داعية إلى وقف التصعيد الفوري ووقف القتال ، و العودة السريعة للعملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

