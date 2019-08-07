الأجهزة الأمنية بطبرق تداهم ثلاجة لحفظ الأسماك تحتوي على أسماك متعفنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

داهمت اللجنة الأمنية المشتركة التي شكلت عن طريق أمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة أحد الثلاجات الخاصة حفظ اللحوم والأسماك المجمدة بعد ورود معلومات عن وجود أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك البشري بها .

وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية والأجهزة الأمنية من جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي والنجدة والتفتيش الصحي داهمت اللجنة أمس الثلاثاء المخزن وعثرت على مئات من صناديق الأسماك المتعفنة .

وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق تعليماته بإغلاق الثلاجة وإعدام الأسماك المتعفنة، حسب القوانين المتبعة .

وطالب بوالخطابية التجار مرعاة المصداقية أثناء استيراد والبيع هذه اللحوم والمحافظة عليها في البرادات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة إحالة كل تاجر مخالف إلى الجهات القانونية لتطبيق القانون لأن صحة المواطن فوق كل الاعتبارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24