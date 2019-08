المتوسط:

أجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن ظهر اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس مع ممثلي منظمة العفو الدولية وبحضور عضو عن الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية..

وناقش الحضور أخر المستجدات و أوجه التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة العفو الدولية.

