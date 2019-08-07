بوشناف: رجل الشرطة هو رجل المرحلة وعليه إكمال دور القوات المسلحة

طالب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف رجال الأمن في بنغازي بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة، وإكمال الدور الذي قامت به القوات المسلحة.

بوشناف وفي كلمة له خلال الجمع الاستثنائي لكافة منتسبي مديرية أمن بنغازي بمعهد تدريب الشرطة في منطقة الهواري، أكد على أن جهود رجال الأمن بالمدينة ساهمت في انخفاض معدل الجريمة والقضايا المسجلة ضد مجهول.

واعتبر بوشناف خلال الكلمة أن رجال الأمن هم رجال المرحلة، وأنه يجب المحافظة على الضبط والربط والقيافة العسكرية وعلى القوانين المنظمة للعمل، مشيرا إلى أنه يعمل مع مجلس النواب من أجل التعجيل في اعتماد قانون الشرطة الجديد بما يضمن حماية رجل الشرطة ويضمن حقوقه المادية والمعنوية.

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