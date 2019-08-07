معالي وزير الداخلية : لن يهدأ لي بال حتى يهنأ رجل الشرطة بكامل حقوقه نظير ما يقوم به من واجبات

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – حضر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الجمع الاستثنائي لمنتسبي مديرية أمن بنغازي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بمعهد تدريب الشرطة في منطقة الهواري.

وتضمن جمع مديرية أمن بنغازي حضور أعضاء هيئة الشرطة بين ضباط وضباط صف وأفراد، بإمرة مدير الأمن عميد عادل عبدالعزيز عمر، وحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للتدريب في الوزارة العقيد خميس الوزان.

وحيا معالي وزير الداخلية في كلمة له خلال الجمع منتسبي ومنتسبات هيئة الشرطة بمديرية أمن بنغازي، مثمنا الدور الذي قامت وتقوم به المديرية في تأمين مدينة بنغازي ومواطنيها.

وأثنى المستشار إبراهيم بوشناف على العمل الأمني الذي يقوم به منتسبو مديرية الأمن، لافتًا إلى أن ذلك انعكس على انخفاض معدل الجريمة، وقلة القضايا المقيدة ضد مجهول، مطالبا ببذل المزيد من الوقت والجهد في سبيل المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة.

وأكد الوزير على ضرورة تقيد الجميع بالضبط والربط والقيافة العسكرية، والقوانين المنظمة للعمل، مع تعامل أفراد هيئة الشرطة مع المواطنين بالشكل الذي يكفل تطبيق أقصى درجات حفظ كرامة وحقوق الإنسان، مشددا على الحاضرين ضرورة أن يكونوا هم أنفسهم بيئة طاردة للمتقاعسين والمتغيبين عن العمل حتى تتخذ حيالهم الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين المنظمة.

كما أكد على أن رجال الشرطة هم رجال المرحلة وأن الجميع يعول عليهم في إكمال دور القوات المسلحة، لافتا إلى أنه يعمل مع مجلس النواب ومجلس الوزراء على سرعة اعتماد قانون الشرطة الجديد بما يضمن حماية رجل الشرطة ويضمن حقوقه المادية والمعنوية، ومشددا على أنه لن يهدأ له بال حتى يهنأ رجل الشرطة بكامل حقوقه نظير ما يقوم به من واجبات.

ونقل المستشار إبراهيم بوشناف للجمع تحيات رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني وحرصه على تفعيل الأجهزة الأمنية، وشكره وثنائه لمنتسبي هيئة الشرطة لما يبذلونه من جهد واضح للعيان.

وفيما حيا الجمع، الوزير على كلمته التي عززت من معنوياتهم، أكد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز على ضرورة تقيد الجميع بالتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية كافة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي في تحسن مستمر بفضل جهود أقسام ووحدات مديرية أمن بنغازي والعاملين بها.

وحث مدير أمن بنغازي الجمع على ضرورة الالتزام بما هو موضوع في الخطة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي من خلال العمل الدؤوب في مراكز الشرطة والتمركزات الأمنية بما يضمن المجاهرة بالأمن ومحاربة مظاهر الجريمة، وملاحقة المطلوبين للعدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ويأتي هذا الجمع بعد أيام من تعليمات وزير الداخلية بانعقاده في مختلف مديريات الأمن عقب الجولة التي أجراها ليلة السبت الماضي لتفقد الأمن في مدينة بنغازي وإبدائه العديد من الملاحظات حيال العمل الأمني.

يشار إلى أن هذا الجمع الغفير لمديرية أمن بنغازي يأتي في الوقت الذي سارت فيه خطة تأمين بنغازي بشكلها الاعتيادي من خلال عمل المراكز بالمناوبين، إضافة إلى انتشار الدوريات والتمركزات الأمنية في أماكنها المعدة سلفا وفق الخطة. (وال – بنغازي)

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