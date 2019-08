المتوسط:

قال المتحدث باسم الجيش ، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن أي هدف يشكل تهديدا للشعب الليبي، سيتم تدميره.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي ، أن الجيش الليبي يعمل على إنهاء هذه المرحلة “السوداء” من تاريخ ليبيا.

وأضاف المسماري ، أن المعركة وصلت لعقر مراكز الإرهابيين، التي كانوا يظنون أن الجيش لا يستطيع الوصول لها.

وأوضح المسماري، أن الجيش يتابع حركة الطيران في مطار مصراتة والكلية الجوية على مدار الساعة.

وأضاف المسماري، أن الجيش دمر شحنة الأسلحة عبارة عن منظومة دفاع جوي، مؤكدا أن الطائرة الحربية بكلية مصراتة الجوية كانت تحمل شحنة أسلحة ضخمة وباهظة الثمن وقصفها استنفر إخوان العالم.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش على علم تحركات الإخوان ونرصد اتصالاتهم ونحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكرية”.

The post المسماري: نرصد حركة الطيران في مطار مصراتة ودمرنا شحنة منظومة دفاع جوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية