أوكرانيا: إصابة أحد أفراد طائرة نقل “إيل-76” أوكرانية في قصف مطار مصراتة

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد أفراد طاقم طائرة نقل “إيل-76” أوكرانية خلال قصف مطار مصراتة في ليبيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة “أو أن إي أ إن”: “نتيجة للقصف، دمر ذيل الطائرة، وأصيب أحد أفراد طاقم الطائرة بجروح طفيفة، واحترقت وثائق سفر قبطان الطائرة. وتم إجلاء أفراد طاقم الطائرة بالكامل إلى مكان آمن”.

وأشار البيان إلى أن إدارة الخدمة القنصلية بوزارة الخارجية وسفارة أوكرانيا في تونس، تقومان بالتعاون مع مشغل الطائرة، بتأمين اتصال مع طاقم الطائرة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، عن تدمير طائرة نقل عسكرية من طراز “إيل-76″خلال قصف مطار مصراتة.

وصرح متحدث رسمي باسم المكتب الصحفي للجيش الوطني الليبي ، أن طائرة النقل العسكرية “إيل ـ 76” تم استئجارها من شركة أوكرانية.

