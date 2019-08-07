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وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ومن أهمها مياه الشرب في غات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم أهالي مدينة غات وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ومن أهمها مياه الشرب.

وطالب المحتجون بإقالة مدير شركة المياه لعدم قدرته على معالجة الامور الطارئة كما طالبوا الجهات الرقابية بالقيام بدورها تجاه شركة المياه في المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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