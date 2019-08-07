اللواء المسماري يكشف تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المقصوفة في الكلية الجوية مصراتة

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم “فايز السراج” جسرا لإنشاء دولتهم المزعومة وللسيطرة على ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في بنغازي، قال المسماري أن الجيش على علم بتحركات الإخوان ويرصد اتصالاتهم ويحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح المسماري أن الأوضاع العسكرية ممتازة في كافة المحاور والخطة تسير وفق تعليمات القائد العام، مشيرا إلى أن هدوءً حذراَ يسود الموقف في محاور القتال والقوات الجوية تواصل طلعاتها.

وأشار المسماري إلى أن المعارك في طرابلس والجنوب تسير بشكل ممتاز وسيتم حسم المعركة قريبا.

وأضاف المسماري أن القوات الجوية دمرت طائرة شحن في مطار مصراتة محملة بالذخائر والأسلحة قادمة من تركيا، وأشار المسماري أن حركة الطيران في مطار مصراتة والكلية الجوية متابعة على مدار الساعة.

وقال المسماري أن شحنة الأسلحة التي دمرت في قصف الطائرة عبارة عن منظومة دفاع جوي وكانت تحمل أسلحة تُقدّر بـ900 مليون دولار دفعت قطر ثمنها.

وأشار المسماري إلى أن قصف القوات الجوية للطائرة الحربية بكلية مصراتة الجوية استنفر إخوان العالم، وأن ليلة استهداف طائرة “اليوشن” كانت صعبة على تركيا وقطر.

وأكد المسماري أن القوات الجوية قامت أيضا باستهداف مقاتلة كانت قد قامت باستهداف مدنيين جنوب طرابلس.

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