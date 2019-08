المتوسط:

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري للدولة “محمد بقي” ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس “موسى فرج”، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس البعثة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا “فلور ويلسن” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ومن جهتها طالب السيدة “فلور ويلسن” التعاون مع المجلس للدولة لتكثيف الجهود في سبيل إيقاف نزيف الدم في ليبيا والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وبدوره أوضح نائب الرئيس “محمد بقي” أن الضحايا من الطرفين هم خسارة لليبيا، وأن المجلس متمسك بدعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومته المعترف بها دوليا شاكرا في الوقت ذاته المملكة المتحدة على موقفها وحرصها على إيقاف نزيف الدم في ليبيا.

The post نائب رئيس “الاستشاري للدولة” يلتقي مع نائبة رئيس البعثة بالسفارة البريطانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية