لجنة الأزمة المشتركة ببني وليد تشرع في توزيع الوقود ببعض المحطات

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة المشرفة على توزيع الوقود بدأت اليوم الأربعاء في توزيع الوقود ببعض المحطات العاملة بالمدينة.

وأضاف الساعدي أن المجلس البلدي بني وليد قام بوضع آلية من أجل توزيع الوقود على المحطات وعلى المواطنين لتفادي الوقوع في الازدحام وتسهيل التزود بالوقود دون حدوث أي عراقيل.

يشار إلى أن المجلس البلدي بني وليد، شكل لجنة أزمة مشتركة الشهر الماضي لمتابعة توزيع الوقود تضم ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي وأعضاء من المجلس البلدي بني وليد.

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