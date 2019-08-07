رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية و البحرية

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأربعاء سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وذلك خلال اجتماع عقده وكيل عام الوزارة المهندس محمد عبدالعالي في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري.

وناقش دولته خلال الاجتماع الأوضاع العامة للقطاع، حاثا على رفع وتيرة العمل بالوزارة، ومؤكدا على تسهيل الأمور المادية واللوجستية أمام هذا القطاع الحيوي الهام.

وأشاد دولته بدور الوزارة في تسهيل وصول الأضاحي في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة و بالمواصفات الصحية المطلوبة، مشددا على ضرورة العمل بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين والمزارعين ومربي المواشي وصائدي الأسماك. (وال – بنغازي) ع ع

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