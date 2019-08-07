اللواء “73” مشاة يؤكد استهداف آليات تابعة مليشيات الوفاق الإرهابية في طرابلس

طرابلس 07 أغسطس 2019 (وال) – أعلن المركز الإعلامي التابع للواء “73” مشاة استهداف آليات تابعة مليشيات الوفاق الإرهابية من خلال سرايا “م.د” في أكثر من موقع.

وأكد المركز الإعلامي عبر حسابه الخاص على فيسبوك أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تحافظ على جميع تمركزتها وهي في حالة تأهب لأوامر التقدم باتجاه قلب طرابلس.

وأضاف المركز الإعلامي أن سلاح الجو يرصد تحركات العدو كافة وهو مستهدِف في أي لحظة لضرب تجمعات الجماعات الإرهابية. (وال – طرابلس) ع ع

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