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اللواء “73” مشاة يؤكد استهداف آليات تابعة مليشيات الوفاق الإرهابية في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 07 أغسطس 2019 (وال) – أعلن المركز الإعلامي التابع للواء “73” مشاة استهداف آليات تابعة مليشيات الوفاق الإرهابية من خلال سرايا “م.د” في أكثر من موقع.

وأكد المركز الإعلامي عبر حسابه الخاص على فيسبوك أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تحافظ على جميع تمركزتها وهي في حالة تأهب لأوامر التقدم باتجاه قلب طرابلس.

وأضاف المركز الإعلامي أن سلاح الجو يرصد تحركات العدو كافة وهو مستهدِف في أي لحظة لضرب تجمعات الجماعات الإرهابية. (وال – طرابلس) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • في تلويح غير مفهوم فصيغة الأخبار – يعني كيف الموضوع ؟
    كان مش عسكري تكون متهم بالارهاب ،،!!؟
    هذا تفكير سطحي وغير منطقي –
    يعني في طرابلس يوجد قوات أمنية وشرطة وتوجد روابط شباب البلديات والحركة التاريخية للمجاهدين الليبيين . يعني نسيتوا معركة اليرموك ومعركة بير الغنم ومعركة الكردون ومعركة القرضابية ومعارك كثيرة قادها المجاهدين الليبيين والمجاهر الشيخ عمر المختار عبر السنين ضد الاحتلال العثماني والايطالي والأمريكي .
    كيف نسيتوا التاريخ والاصول والأجيال القادمة .؟!!!
    في جيل متعلم وواعي في ليبيا وفي خامات من المدرسين والمعلمين في أوجه قواهم العقلية والإنسانية – يعني حتى لو تغيرت الظروف فالآمر واحد . توفير الأمن وحماية موسسات الدولة من المخربين والمستهترين .
    ليبيا لم تكن ولن تكن تابعة لأي دولة اخرى باْذن الله اذا كُنتُم شعب مستقل فعلا . وأمرهم شورى بينهم .

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