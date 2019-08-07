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سفارة الولايات المتحدة بليبيا ترحب ببدء الهدنة بمناسبة عيد الاضحى

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت سفارة الولايات المتحدة الامريكية جميع الأطراف في ليبيا الى مضاعفة جهودها لحماية المدنيين ومنع الاضرار بالهياكل الاساسية المدنية

و دعت السفارة في تدوينة للسفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بوقف التصعيد الفوري ووقف الهجمات ضد مطار معيتيقة  في طرابلس ، الأمر الذي وصفته السفارة بأنه يهدد المدنيين الليبيين.

وعبرت السفارة في تدوينتها عن قلقها بشان العنف المستمر الذي يؤثر على المدنيين في مدينة مرزق، بما في ذلك الغارات الجوية في 5 اغسطس والتي قتلت واصابت عددا كبيرا من المدنيين

وأكدت السفارة دعمها لبدء الهدنة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حاثة على العودة بسرعة الى العملية السياسية بالوساطة الأممية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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