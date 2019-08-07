تصفية مواطن وزوجته على يد العصابات التشادية في مرزق

مرزق 07 أغسطس 2019 (وال) -أطلقت عدد من نساء بحي “بند الواح”، في مدينة مـرزق كُنّ حوصرن اليوم الأربعاء نداء استغاثة نتيجة لما تشهده المدينة من أعمال عنف وقصف وتصفية عرقية، من قبل العصابات التشادية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وقتل اليوم المواطن، محمد مختار علوة، وزوجته سعدة الحسناوي، في أثناء فرارهم من المدينة، وتم اعتراض طريقهم وتصفيتهم، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة الضحية وابنه الذي ظهر مغطى بالدماء دون إصابته.

وتشهد المدينة اشتباكات بين القوات المسلحة والسباب المساند ضد مرتزقة المعارضة التشادية، مخلفة عددا من القتلى والجرحى من أبناء المدينة بينهم نساء فيما لم يتم اعتماد إحصائية مؤكدة عن الضحايا.

في حين أكد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، في وقت سابق أنه تم رصد عدد من الآليات تابعة للإرهابي المدعو “بوبكر السوقي” بالقرب من مدينة مرزق.

الخرطوش أوضح أن القوات المسلحة المتمركزة في المدينة بالتعاون مع أهالي المنطقة تمكنوا من التصدي لرتل الإرهابي “السوقي”، وتمكنوا من طرده إلى خارج المدينة باتجاه الصحراء.

يشار إلى أن الإرهابي “بوبكر السوقي” كان مكلفا بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية، وعند دخول القوات المسلحة للجنوب الليبي كان من الشخصيات المطلوبة التي هربت باتجاه أوباري. (وال – مرزق) ف و/ ع ع

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