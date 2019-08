المتوسط:

عقدت نائبة الممثل الخاص ستيفاني ويليامز، يرافقها رؤساء المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اجتماعًا يوم أمس مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وناقش الحضور بدائل لاحتجاز المهاجرين واللاجئين.وتم تقديم خطة للأمم المتحدة في هذا الصدد وهي الآن قيد الدرس من قِبل حكومة الوفاق

The post البعثة الأممية تقدم لـ”الوفاق” خطة بدائل احتجاز اللاجئين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية