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معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة يدعو البعثات الدبلوماسية الليبية بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – طالب معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في تعميم له كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج التوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية.

الحويج قال في تعميمه للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج:” إن وقوفكم مع حكومة الوفاق غير الدستورية ينتهك سيادة الوطن يوماً بعد يوم، ويعتبر وقوف مع الميلشيات والجماعات المتطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم والذي يستحق منكم الوقوف معه فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان “.

ودعا معاليه إلى دعم خيارات الشعب الليبي وإيصال الحقيقة إلى الدول محل اعتمادهم بأن ما تقوم به القوات المسلحة العربية هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد وطرد ومحاربة الميليشيات الفاسدة التي أحرقت الحرث والنسل .

وطالب وزير خارجية المؤقتة السفارات والبعثات والقنصليات التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة. (وال – بنغازي) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • ما لي حد ينصب نفسه وزير دون إرادة الشعب ودون مراجعة التاريخ الاداري والسيرة الذاتيك والعطاء للبلاد – وهذا اقتراح مرفوض – ليس لأجل ادارة حكومة الوفاق – او ما يسمى موقتة ذات الحكم العسكري الجاءىر -والغير منطقي والتابع لحكومة مصر ورجال أعمالها الطامعين في وضع اقدامهم على الليبيين .
    – انما لمواصلة العلاقات الدوبلوماسية بين الدول والمبنية على الاحترام وتبادل المنفعة بما يخص المهاجرين والطلبة والمرضى غيرهم من كلتا الدولتين – لكن الشيء الضروري الي لازم تركز عليه الدولة الليبية وتفهمه – هو منع توظيف الغير ليبيين الأصل في السفارات والأماكن الحساسة للدولة سواء موظفين او ادارة او ساءقين او السفير بشخصه –
    فمن أولويات القانون الدوبلوماسي هي ان يكون الموفد للعمل الاداري في المكاتب الشعبية والسفارات والقنصليات ان يكون متعلم ويتكلم اكثر من لغة وليبي الأصل والجنسية وغير متزوج من امرأة غير ليبية ولا يرتبط بقبلية او احزاب سياسية وان لا يستخدم مركزه الاداري في اعمال شخصية . وهذا قانون تابث في الدولة الليبية من ايام الحكم السنوسي الباءد وكذللك استمر حتى عقود الجماهيرية العظمى لأسباب أمنية واخلاقية متعلقة بالدولة ولكن بعد هذه الثورة الغير واضحة الملامح أصبحت الخدمات متدنية للمواطن الليبي بسبب تعدد الجنسيات التي تعمل داخل السفارات الليبية وربما تعمل كجواسيس على الدولة الليبية وتحاول عرقلة الخدمات للمواطن الليبي سواء ان كان طالب او مهاجر او مريض او غيره من الإجراءات الطارىءة التي تمر على اي ليبي مغترب عن بلاده . وشكرا

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