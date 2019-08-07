معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة يدعو البعثات الدبلوماسية الليبية بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – طالب معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في تعميم له كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج التوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية.

الحويج قال في تعميمه للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج:” إن وقوفكم مع حكومة الوفاق غير الدستورية ينتهك سيادة الوطن يوماً بعد يوم، ويعتبر وقوف مع الميلشيات والجماعات المتطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم والذي يستحق منكم الوقوف معه فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان “.

ودعا معاليه إلى دعم خيارات الشعب الليبي وإيصال الحقيقة إلى الدول محل اعتمادهم بأن ما تقوم به القوات المسلحة العربية هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد وطرد ومحاربة الميليشيات الفاسدة التي أحرقت الحرث والنسل .

وطالب وزير خارجية المؤقتة السفارات والبعثات والقنصليات التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال