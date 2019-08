المتوسط:

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عن فتح المجال الجوي بالمطار ومباشرة الشركات الناقلة ما تبقى من رحلاتها لهذا اليوم .

وكان مطار معيتيقة الدولي قد أعلن عن إغلاق المجال الجوي وحركة الطيران بعد تعرضه للقصف في محيطه.

