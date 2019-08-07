فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة التحاد البرلماني الدولي

جوهانسبرج 07 أغسطس 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح ” رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي السيدة ” غابرييلا كويفاس بارون ” على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة ” جوهانسبرج ” .

وبحث فخامته مع” غابرييلا ” الأوضاع في ليبيا، موضحًا ما تمر به ليبيا خلال هذه الفترة .

وأكد صالح خلال اللقاء عدم شرعية حكومة فايز السراج وعدم نيلها الثقة من مجلس النواب السلطة المنتخبة من الشعب والتأكيد على أن عمليات الجيش الوطني في طرابلس هي لمحاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن وتحرير كافة مدن ليبيا من المتطرفين والمليشيات المسلحة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للإعلان الدستوري عقب تحرير طرابلس.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي”غابرييلا كويفاس بارون” لرئيس مجلس النواب بانهم يتابعون المشهد الليبي من خارج الدائرة لأنه تصل إليهم مراسلات عديدة عن الوضع في ليبيا ويتابعون أيضا وسائل الإعلام، ونريد أن نفهم المشهد بالطريقة الصحيحة.

وأكدت أنهم سوف يقومون في المؤتمر القادم لاتحاد البرلماني الدولي في صربيا بمناقشة الوضع في ليبيا .

وأضافت ” لنا الشرف بأن نقوم بدعوتكم لحضور هذا المؤتمر ونحن لا نريد التدخل في الشأن الليبي والسياسة الليبية ولكن نريد التدخل للمساعدة بالنهوض بدولة ليبيا واسترجاع الأمن والأمان ولتكون دولة واحدة ببرلمان واحد ورئاسة وحكومة واحدة ” .( وال – جوهانسبرج) ع ع

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