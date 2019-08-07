المسماري :طائرة الشحن الأوكرانية القادمة من أنقرة كلفت الإخوان 900 مليون دولار

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل تدمير طائرة الشحن العسكري الأوكرانية القادمة من أنقرة ،مؤكدا أن طائرات سلاح الجو ،استهدفت طائرة شحن أوكرانية تحمل تقنية دفاع عسكري في مطار مصراتة فجر أمس الثلاثاء.

وقال المسماري ،في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء ،إن سلاح الجو الليبي قام بتدمير طائرة الشحن من طراز إيلوشين أمس الثلاثاء في مطار مصراتة في القاعدة الجوية العسكرية لافتا إلى أن تكلفة حمولة طائرة الشحن نحو 900 مليون دولار أمريكي.”.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي “القيادة العامة للجيش الليبي تتابع منذ فترة حركة الطيران في مطار مصراتة“ ،وتابع “لاحظنا بشكل كبير هبوط طائرات وإقلاعها من أنقرة إلى مصراتة ومن مصراتة إلى أنقرة“.

ومضى بقوله “طائرة إيلوشين عند استهدافها كانت تقوم بتنزيل الحمولة، واستهدفها سلاح الجو الليبي على الأرض أثناء إنزال الحمولة التي كانت داخلها، وهناك من يقول إنها حمولة أدوية ومساعدات، ولكن في الحقيقة نعلم أنها تحمل مواد عسكرية تركية“.

وأوضح المسماري “طائرة إيلوشين أوكرانية الصنع ومستأجرة، كانت قادمة من تركيا إلى مصراتة“ ،“كانت تحمل شحنة كبيرة جدا، وقد كلفت جماعة الإخوان المسلمين حوالي 900 مليون دولار بالإضافة إلى إصابة طاقم الطائرة، حيث كانت تحمل تقنية دفاع جوي لمطار مصراتة، ومواد عسكرية أخرى، لذلك قمنا بقصفها أثناء هبوطها مباشرة لأننا كنا نعلم ماذا تحمل الطائرة على متنها“.

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