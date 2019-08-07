خارجية المؤقتة تدعو البعثات الدبلوماسية الليبية إلى عدم التعامل مع حكومة الوفاق

بنغازي-العنوان

دعت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات الليبية بالخارج التوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق الدستورية.

وفي تعميم موجه للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية قالت الخارجية “إن وقوفكم مع حكومة الوفاق غير الدستورية ينتهك سيادة الوطن يوماً بعد يوم يقف مع ميلشيات وجماعات متطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم والذي يستحق منكم الوقوف معه فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان”.

ودعا التعميم كافة السفارات والبعثات والقنصليات إلى دعم خيارات الشعب الليبي وإيصال الحقيقة إلى الدول محل اعتمادهم بأن ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد وطرد ومحاربة الميليشيات الفاسدة التي أحرقت الحرث والنسل.

وطالبت خارجية المؤقتة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية