الأمم المتحدة تقدم خطة جديدة لمعالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إنها قدمت خطة جديدة لمعالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا إلى حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع عقده مسؤولون أمميون مع المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن نائبة رئيسها للشؤون السياسية ستيفاني وليامز عقدت رفقة «رؤساء المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اجتماعًا يوم أمس مع وزير الداخلية فتحي باشاغا حول بدائل لاحتجاز المهاجرين واللاجئين. وتم تقديم خطة للأمم المتحدة في هذا الصدد وهي الآن قيد الدرس من قِبل حكومة الوفاق الوطني».

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وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن اجتماع باشاغا مع المسؤولين الأممين فإن الخطة تتضمن توفير فرص عمل للمهاجرين غير الشرعيين في السوق الليبية، كحل بديل لنظام الاحتجاز وإدارة الهجرة في ليبيا الذي بات يواجه بضغوطات دولية لتغييره.

وحضر الاجتماع كل من نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جون بول، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي، ومسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عزيز زربوط، إضافة إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني.

وتأتي الخطة الجديدة لمعالجة أوضاع المهاجرين بعد غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة الخمس قبل أيام واستهداف مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء بغارة جوية أوائل يوليو الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين الذين كانوا بمركز الإيواء.

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ويوم الخميس الماضي الأول من أغسطس الجاري، أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا قرارًا يقضي بإغلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، داعيا رؤساء مراكز الإيواء الثلاثة إلى «تصنيف النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل».

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