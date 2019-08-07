الثني يتابع سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية و البحرية

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأربعاء سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وذلك خلال اجتماع عقده وكيل عام الوزارة المهندس محمد عبدالعالي في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري.

وناقش الثني خلال الاجتماع الأوضاع العامة للقطاع، حاثا على رفع وتيرة العمل بالوزارة، ومؤكدا على تسهيل الأمور المادية واللوجستية أمام هذا القطاع الحيوي الهام ،كما أشاد بدور الوزارة في تسهيل وصول الأضاحي في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة و بالمواصفات الصحية المطلوبة.

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