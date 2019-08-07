هدوء حذر في محاور القتال بالعاصمة طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي ،احمد المسماري ،أن “الأوضاع في محاور القتال بالعاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذرا” ،مشددا على أن “سلاح الجو الليبي يقوم بين الحين والآخر باستهداف بعض المواقع للمليشيات المسلحة”.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء ،”قواتنا المسلحة جاهزة لتنفيذ أوامر القيادة العامة للجيش الليبي”.

وأكد المسماري أن “قواتنا المسلحة أوضاعها ممتازة جدا على جميع المستويات سواء في الإمدادات العسكرية والتنفيذية والخطط العسكرية والتعليمات، بحسب أوامر القائد العام وكل الهيئات العسكرية التابعة للجيش تقوم بعملها على أكمل وجه، وسوف يكون لها دور كبير في معركة الحسم التي ستكون قريبة جدا”.

وأضاف المسماري “الوحدات العسكرية لا تزال تتمركز في مواقعها مع بعض الضربات الجوية المستمرة، وهناك متابعة واستطلاع جوي تقوم به مقاتلاتنا الجوية لمنع أي عمليات التفاف أو مناورة للعدو تجاه قواتنا المسلحة على الأرض”.

وتابع المسماري “نود أن نقول لجماعات الإخوان المسلمين بأن تحركاتكم وخططتكم نعلمها جميعها، وسوف تكون ضرباتنا قاسية، وننبهكم من استخدام أي مقر مدني أو موقع عسكري تتمركزون به لأنها ستكون هدفاً لقواتنا الجوية”.

وأكد المسماري “الطائرة التي استهدفت اليوم الأربعاء في الكلية الجوية بمدينة مصراتة كانت تقوم بقصف مواقع مدنية وأخرى عسكرية، تتمركز بها قوات الجيش الوطني الليبي في طرابلس”، مؤكدا “سلاح الجو الليبي استهدفها اليوم بعد تنفيذها غارة جوية على قواتنا في تخوم طرابلس واستهدفت عند عودتها إلى مطار مصراتة”.

وكان الجيش الليبي قد أعلن فجر الأربعاء ، تدمير طائرة نقل عسكري في مصراتة بغارات جوية نفذها في الـ24 ساعة الماضية.

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