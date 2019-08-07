المسماري: قادة الإخوان في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن المعركة في طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة، ونطمئن الليبيين في الجنوب أن القيادة العامة على تواصل مباشر بالأوضاع هناك.

المسماري أضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة دمّرت طائرة أوكرانية خاصة في القاعدة الجوية مصراتة قادمة من تركيا على متنها شحنة كبيرة من الأسلحة”.

وتابع أن “أمير قطر هو من دفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية لكن مخططه فشل”، في إشارة إلى الطائرة التي استهدفها سلاح الجو الليبي.

وذكر المسماري أن” قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد استهداف طائرة إمداد في مطار مصراتة، موضحًا “وجدنا خط طائرات كثيفا من تركيا وإيطاليا نحو مصراتة”.

وحذر المسماري الإخوان المسلمين “نحن نراقب كل تحركاتكم ونواياكم ونحذّركم من الاحتماء بالمواقع المدنيّة”. (وال – بنغازي) ع ع

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