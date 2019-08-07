المسماري يستقبل الطفل “مهاب” الناجي من القصف الأخير للطائرة التركية المسيرة

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – استقبل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري الطفل ” مهاب سامي بوفرنه” الناجي من استهداف شاحنات مدنية جنوب مدينة سرت من قبل إحدى الطائرات المسيرة “التركية” والداعمة لقوات الوفاق.

يشار إلى أن شخصين قتلوا وأصيب الطفل “مهاب” جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة “التركية” الداعمة لمليشيات الوفاق شاحنة تابعة لشركة سرت وسيارة مدنية أخرى بالقرب من مدينة سرت.

وكشفت مصادر طبية من مستشفى ابن سينا بمدينة سرت أمس الأول الإثنين أن سائق شاحنة ورفيقه قتلا خلال استهداف شاحناتهم، إضافة إلى إصابة طفل بجروح بالغة.

وأضافت المصادر أن كلًا من سائق الشاحنة “محمد سالم القرقعي” وهو موظف في شركة سرت لإنتاج النفط والغاز القطن بمنطقة بشر والمواطن “سامي سليمان مفتاح بوفرنة” من منطقة سلوق قتلا خلال الاستهداف، وأصيب نجل بوفرنة الطفل “مهاب” الذي يبلغ 11 عاما.

وأكد الناطق الرسمي للطفل “مهاب” أن القوات المسلحة ستأخذ بثأر “أبيه” وكل شهيد سقط أمام المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري مصراته، التي ترتكب الجرائم ضد أهالي ليبيا كل يوم. (وال – بنغازي) ع ع

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