الخارجية الأوكرانية تؤكد قصف طائرة أوكرانية في ليبيا وإخلاء طاقمها

كييف 07 أغسطس 2019 (وال) – أكدت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، تعرض طائرة أوكرانية لقصف في مطار مصراتة في ليبيا، وقالت لصحيفة LIGA الأوكرانية “تيجة للهجوم، تم تدمير ذيل الطائرة، وأُصيب مشغل طاقمها بجروح، ودُمرت وثائق جواز سفر الملاح. وقد تم إجلاء طاقم الطائرة بالكامل إلى مكان آمن”.

وتتخذ سفارة أوكرانيا في تونس التدابير اللازمة لمساعدة الطاقم وإعادته إلى أوكرانيا.

أفادت شركة “Sky aviatrans”، التي تمتلك الطائرة، أن IL-76TD قد دُمرت بالكامل نتيجة لهجمات عدة من طائرات بدون طيار.

وفقا لمدير الشركة مالكوفا “malakhova elena”، قامت الشركة بتشغيل رحلة جوية من أنقرة إلى مصراتة لغرض تلبية مساعدة إنسانية في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر. وقالت إن الشركة لديها كل الوثائق التي تؤكد ذلك.

وحسب مالكوفا، حوالي الساعة 3:17 صباحا (بتوقيت كييف)، مباشرة بعد وصول الطائرة إلى مطار مصراتة، وعند بدء تفريغ البضائع، أطلقت الطائرة بدون طيار هجومها.

اصطدمت القذيفة الأولى بالجناح الأيمن، وبعدها بدأ الحريق. جزء من الطاقم بحلول ذلك الوقت كان قد غادر المكان، لكن كان أشخاص عدة على متن الطائرة وقت الغارة، لكنهم تمكنوا من الإخلاء، الآن الطاقم آمن، ويبلغ عددهم ثمانية جميعهم مواطنون أوكرانيون.

وأشارت مالكوفا إلى أن طائرتين بدون طيار شاركتا في الغارة، قامت إحداها بتثبيت الصور والفيديو. وقالت إنه بعد 40 دقيقة من الحادث، ظهرت صور ومقاطع فيديو للإضراب على مواقع وسائل الإعلام والمدونين الروس.

وبالنسبة للبضائع، قالت Skyaviatrans أنه ليس لديها معلومات دقيقة حتى الآن، وافترضت أنه تم تدميرها بالكامل.

وتحسب الشركة تكلفة خسائرها التقديرية للتدمير IL-76TD ، وفقا لمالكوفا، هو 2.5 مليون دولار. هذا بدون معدات إضافية وتكاليف الشحن.

يذكر أنه في 30 يوليو ،قرر مجلس أمن إدارة الطيران الأوكراني حظر أي طيران للركاب والبضائع إلى ليبيا، بسبب تفاقم الوضع العسكري السياسي في هذا البلد الأفريقي.

ومن جهة أخرى سخر مدونون وخبراء أسلحة، من رواية الشركة الأوكرانية، بسبب ما وصفوه الانفجارات الشديدة التي عقبت استهداف الطائرة المستهدفة.

وكتبت المدونة الأوكرانية المهتمة بالسلاح الأوكراني والروسي Diana mihaylova في موقع لايڤ چورنال، طائرة الشحن إل يوشن التي دُمرت في مطار مصراتة، خلال تهريبها أسلحة من تركيا، هي ثالث طائرة أوكرانية تدمر في ليبيا في أثناء نقل الأسلحة المهربة إلى كلا طرفي الصراع، على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

حيث تم حرق الطائرتين السابقتين IL-76TD UR-CMC و UR-CRP في قاعدة الجفرة الجوية في 25 يوليو، بعد تسليم الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة. (وال – كييف) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال