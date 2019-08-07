“كرموس” عضو الأعلى للدولة: لا هدنة في طرابلس والكلمة لثوارنا في الجبهات

طرابلس-العنوان

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن الهدنة في طرابلس لا مجال لها في هذه المرحلة والكلمة الآن لثوارنا الذين يحققون الانتصارات في الجبهات، بحسب وصفه.

كرموس قال في تصريحه عبر قناة “ليبيا بانوراما” القريبة من مسلحي الوفاق إن المجتمع الدولي لا تهمه دماء الليبيين بل ينتظر المنتصر في هذه الحرب فقط ليبارك هذا الانتصار حسب زعمه، معتبراً أن كلمة الفصل هي لمن يحسم الحرب، بحسب تعبيره.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة المبعوث الأممي غسان سلامة بأن يكون وطني بامتياز ويراعي مصلحة المواطن بدلاً من التحرك وفق وجهة نظر أحد الدول الكبرى في مجلس الأمن مما يجعل البيانات والشجب والتنديد الصادرة عنه لا فائدة منها حسب قوله.

وأضاف “إن تصرفات سلامة وما يقوم به من مخالفات ومغالطات سببها ضعف الحكومة وأدواتها وعدم وجود بيانات ولقاءات صحفية تبين للمواطن داخل ليبيا ما يحدث في الحقيقة.

ولفت كرموس إلى أن الأطراف الليبية هي السبب في جعل سلامة الحاكم الفعلي لليبيا لأن جميع الأطراف “تلهث” نحوه والبعثة الأممية لغرض المكاسب على حد قوله.

وفي حديث حول مطار معيتيقة قال كرموس “أين وزير المواصلات من هذه المسألة ولماذا لا يخرج في كل قصف على هذا المطار ويثبت أنه هو المطار المدني الوحيد وأن الجهة العسكرية لا يوجد بها أي قصف وبأن المقصود وقف حركة الطيران وليس أهداف عسكرية”.

وطالب كرموس وزير مواصلات الوفاق بعقد مؤتمر صحفي من مطار معيتيقة ليثبت أنه مطار مدني وفقاً للخرائط الموجودة لديه، مجدداً أن تخاذل الجهات المعنية نتج عنها نقل سلامة لمعلومات عكس حقيقة ما يجري مما سيؤثر بشكل مباشر على مسلحيهم في الجبهات.

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