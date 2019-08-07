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“كرموس” عضو الأعلى للدولة: لا هدنة في طرابلس والكلمة لثوارنا في الجبهات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن الهدنة في طرابلس لا مجال لها في هذه المرحلة والكلمة الآن لثوارنا الذين يحققون الانتصارات في الجبهات، بحسب وصفه.

كرموس قال في تصريحه عبر قناة “ليبيا بانوراما” القريبة من مسلحي الوفاق إن المجتمع الدولي لا تهمه دماء الليبيين بل ينتظر المنتصر في هذه الحرب فقط ليبارك هذا الانتصار حسب زعمه، معتبراً أن كلمة الفصل هي لمن يحسم الحرب، بحسب تعبيره.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة المبعوث الأممي غسان سلامة بأن يكون وطني بامتياز ويراعي مصلحة المواطن بدلاً من التحرك وفق وجهة نظر أحد الدول الكبرى في مجلس الأمن مما يجعل البيانات والشجب والتنديد الصادرة عنه لا فائدة منها حسب قوله.

وأضاف “إن تصرفات سلامة وما يقوم به من مخالفات ومغالطات سببها ضعف الحكومة وأدواتها وعدم وجود بيانات ولقاءات صحفية تبين للمواطن داخل ليبيا ما يحدث في الحقيقة.

ولفت كرموس إلى أن الأطراف الليبية هي السبب في جعل سلامة الحاكم الفعلي لليبيا لأن جميع الأطراف “تلهث” نحوه والبعثة الأممية لغرض المكاسب على حد قوله.

وفي حديث حول مطار معيتيقة قال كرموس “أين وزير المواصلات من هذه المسألة ولماذا لا يخرج في كل قصف على هذا المطار ويثبت أنه هو المطار المدني الوحيد وأن الجهة العسكرية لا يوجد بها أي قصف وبأن المقصود وقف حركة الطيران وليس أهداف عسكرية”.

وطالب كرموس وزير مواصلات الوفاق بعقد مؤتمر صحفي من مطار معيتيقة ليثبت أنه مطار مدني وفقاً للخرائط الموجودة لديه، مجدداً أن تخاذل الجهات المعنية نتج عنها نقل سلامة لمعلومات عكس حقيقة ما يجري مما سيؤثر بشكل مباشر على مسلحيهم في الجبهات.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • لا اخد من الليبيين يؤيد موضوع الخرب فالرابح من الطرفين هو الخاسر – كل شخص يتوفى في إطلاق النار هو ليبي ومحسوب على الشعب الليبي – بغض النظر في اختلاف الراءي في الحكومات .
    كل ما ازدادت خَدَّك التوتر الذي يحرص عليه الاعلام العربي المسلط على ليبيا – كل ما ازدادت فرص الاحتلال واستغلال الأموال الليبية من طرف العمالة العربية من مصر او تركيا .
    أوافقك الراءي في موضوع استهداف المطارات والمستشفيات الليبية وعلى الأرجح ات طاءرات من مصراتة ودوّل اخرى تشارك في استهداف الأماكن الحيوية للدولة ومحاولة زعزعة الاقتصاد الليبي – وكذلك محاولة جعل الليبيين يحتاجون للطيران التونسي والتركي والمصري وعملاءَهم في تدبير شءون المؤسسات الوطنية لما في ذللك حماية الموارد النفطية للبلاد .
    ومحاولة استخدام السياسة في تغطية ديون رحال اعمال فشلوا في تجاراتهم نت عواءد النفط الليبي الذي يحب ان يستخدم في رفع مستويات الخدمات في الخطوط الطيران أو الملاحة او الخدمات العامة سواء الدوبلوماسية او الشءون المحلية من صحة وتعليم ورفع كفاءة المصانع والخدمات الإدارية . وكلامك هو التقرب للواقع. الذي يحتاج لتحرك بحكمة وإصلاح ما افسده التهور والانجرار وراء الاعلام المزيف والذي يخدم أطراف بعيدة عن المجتمع الليبي – فالأنظار كلها تتجه المال الليبي. في ظل تاجيج الأزمات وفبركة الأخبار – ليبيا في حاجة لوعي فكري ثقافي وكلمة من المثقفين واصحاب الرؤيا العربية الصادقة للنظر الايجابيات وتحسين الوضع بما أمكن حتى للاجيال القادمة من أبناءكم وأولادكم الذين ما زالوا في سن الدراسة .

    رد

  • لا احد من الليبيين يؤيد موضوع الحرب فالرابح من الطرفين هو الخاسر – كل شخص يتوفى في إطلاق النار هو ليبي ومحسوب على الشعب الليبي – بغض النظر في اختلاف الراءي في الحكومات .
    كل ما ازدادت خَدَّك التوتر الذي يحرص عليه الاعلام العربي المسلط على ليبيا – كل ما ازدادت فرص الاحتلال واستغلال الأموال الليبية من طرف العمالة العربية من مصر او تركيا .
    أوافقك الراءي في موضوع استهداف المطارات والمستشفيات الليبية وعلى الأرجح ات طاءرات من مصراتة ودوّل اخرى تشارك في استهداف الأماكن الحيوية للدولة ومحاولة زعزعة الاقتصاد الليبي – وكذلك محاولة جعل الليبيين يحتاجون للطيران التونسي والتركي والمصر وعملاءَهم في تدبير شءون المؤسسات الوطنية لما في ذللك حماية الموارد النفطية للبلاد .
    ومحاولة استخدام السياسة في تغطية ديون رحال اعمال فشلوا في تجاراتهم نت عواءد النفط الليبي الذي يحب ان يستخدم في رفع مستويات الخدمات في الخطوط الطيران أو الملاحة او الخدمات العامة سواء الدوبلوماسية او الشءون المحلية من صحة وتعليم ورفع كفاءة المصانع والخدمات الإدارية . وكلامك هو التقرب للواقع. الذي يحتاج لتحرك بحكمة وإصلاح ما افسده التهور والانجرار وراء الاعلام المزيف والذي يخدم أطراف بعيدة عن المجتمع الليبي – فالأنظار كلها تتجه المال الليبي. في ظل تاجيج الأزمات وفبركة الأخبار – ليبيا في حاجة لوعي فكري ثقافي وكلمة من المثقفين واصحاب الرؤيا العربية الصادقة للنظر الايجابيات وتحسين الوضع بما أمكن حتى للاجيال القادمة من أبناءكم وأولادكم الذين ما زالوا في سن الدراسة .

    رد