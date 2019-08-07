إطلاق روبوت آلي للفتوى لخدمة الحجيج

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة “روبوت الفتوى الآلي ” لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم خلال حج هذا العام1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم في اطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات، ويعمل “الروبوت” عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف، كما أطلقت الوزارة جهازاً بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، ايماناً منها بأهمية خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

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