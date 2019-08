الجيش : ميليشيات مصراتة تستهدف شاحنات بجنوب سرت

المتوسط:

قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، إن ” المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري مصراته ترتكب جريمة بشعة باستهداف شاحنات مدنية جنوب مدينة سرت”.

وأكمل المسماري، في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك ، أن ” الضحايا مدنين والجريمة ميليشياوية وستبقى في ذاكرة ليبيا وتحتفظ بها ذاكرة هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي”.

ونشر المسماري صورة الطفل الذي قال إنه نجا من الاستهداف في مدينة جنوب سرت .

